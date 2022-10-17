Блогер Мирослава Дума объявила о разводе с мужем после 18 лет брака | 360°

17 октября 2022, 21:13
Блогер Мирослава Дума объявила о разводе с мужем после 18 лет брака
Известный блогер и бизнесвумен Мирослава Дума развелась с мужем, предпринимателем Алексеем Михеевым. Об этом сообщило издание StarHit.
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Пара прожила вместе 18 лет. Развод был зарегистрирован в мировом суде Москвы. Причина развода неизвестна. Некоторые поклонники блогера считают развод фиктивным - якобы Дума просто хочет дистанцировать от России свой бизнес, который развивает на Западе, написало ИА Nation News.
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