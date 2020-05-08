Блогер Миро прокомментировала запрет Рудковской на упоминание в СМИ ее имени

Ранее Рудковская написала письмо в редакцию таблоида Starhit, запретив изданию упоминать свое имя.

Такое заявление продюсер высказала в связи с инцидентом, который прошел накануне. Starhit опубликовал непроверенную информацию о якобы психическом расстройстве у Саши Плющенко, который известен под псевдонимом Гном Гномыч.

Редакция принесла свои извинения Яне Рудковской и Евгению Плющенко, родителям мальчика, но им этого оказалось недостаточно. Они намерены подать в суд.

Продюсер также заявила, что больше не намерена предоставлять изданию никакую информацию о своей деятельности.

Миро заявила, что такой шаг глупый. Так как теперь количество упоминаний в СМИ их семьи значительно понизится.

«Если Регина Тодоренко испортила себе карму за пять минут, то у Яны то же самое получилось за три дня. Каков же итог войны Рудковской против всех и здравого смысла? Если таблоиды перестанут писать о Яне и ее выходках, кто о ней вообще вспомнит хоть через месяц?!» — пояснила блогер.