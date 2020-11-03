Блогер Лена Миро высмеяла Тимати и Дакоту после ссоры из-за первого места в iTunes

По словам журналистки, музыкант и продюсер утверждает, что Дакота обманным путем заняла первую позицию в рейтинге. За это она якобы заплатила 20 тысяч рублей. Миро считает, что Юнусов недоволен этим, ведь сам он не может сделать так же, информирует сайт «Экономика сегодня».

«Чему возмущается гражданин Юнусов? Тому, что он со своей композицией тоже первый? Оказывается, у них там, кроме музыкальных чартов, есть и корпоративный рейтинг», — написала блогер.

Миро отметила, что давно хотела узнать, почему не все звезды нашего шоу-бизнеса попадают в рейтинг. Журналистка предположила, что не всем им можно покупать престижные места на музыкальным площадках. Она в шутку порекомендовала Дакоте не увеличивать искусственно число подписчиков в Instagram больше чем у Тимати. Блогер пояснила, что это тоже может вызвать возмущения у рэпера.