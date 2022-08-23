Блогер Юлия Чай назвала способ стать увереннее в себе

Блогер Юлия Чай рассказала, как можно повысить самооценку. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По ее словам, есть несколько способов стать увереннее в себе. Во-первых, надо создать поддерживающее окружение, то есть общаться с людьми, которые вас ценят, а не критикуют.

Также следует научиться управлять своими мыслями. Для этого при возникновении сомнений следует повторять «Сумасшедшую фразу» (это такой вербальный инструмент международной школы Access Consciousness): «Все противоположно тому, что кажется, ничто не противоположно тому, что кажется». Это звучит странно, но если повторять регулярно, изменится состояние и самоощущение, утверждает Чай.

Кроме того, нужно создать в голове свой новый образ — образ уверенного человека. Это поможет определить свои сильные стороны и лучшие качества.

«Шаг к этому вы можете сделать уже сейчас, задавая себе вопросы: „Как бы ощущала себя ‚Новая я‘, которая верит в себя?“, „Что бы думала о себе ‚Новая я‘, которая себя принимает?“», — пояснила блогер.