Знаменитости 10 декабря 2022, 11:19 Блогер Ивлеева сыграла роль с постельной сценой в сериале «Монастырь» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Блогер Настя Ивлеева исполнила роль в сериале «Монастырь». Появились кадры постельной сцены с ее участием, сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

Персонаж Ивлеевой — московская тусовщица, которая из-за случайного стечения обстоятельство оказалась в монастыре. Во второй серии проекта она соблазняет 15-летнего сына священника.

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Сериал вышел в двух вариациях — обычной и 18+. В последней присутствует ненормативная лекция. Проекту не выдали прокатное удостоверение.

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