Знаменитости 21 февраля 2023, 16:58 Блогер Хасбик стал долларовым миллионером Forbes: дагестанский блогер Хасбик заработал 2,2 млн долларов за три года "ВКонтакте"

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Двадцатилетний дагестанский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик), известный своей детской внешностью и крошечным ростом — 93 сантиметра — за три года заработал около 2,2 миллиона долларов, или примерно 160 миллионов рублей. Об этом сообщил журнал Forbes.

Из-за редкого генетического заболевания, которое так и не определили врачи, взрослый парень выглядит как маленький мальчик и весит около 20 килограммов. Пожалуй, именно из-за его нестандартной внешности ролики с Хасбиком завирусились в Сети. За три года Хасбулла обрел популярность и подписал пятилетний контракт на большую сумму с UFC. Договор подразумевает, что блогер будет посещать турниры, а также включает пиар- и медиасотрудничество. Хасбик признавался журналистам, что его удивляет такая популярность и он недоумевает, почему так много людей хотят с ним общаться и дружить.

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А началось все с простого короткого ролика 2019 года, где Хасбик нахваливает ягоды: «Клубника — бомба, честно говоря!». Интересный блогер сразу привлек аудиторию, многие переняли выражение «бомба, честно говоря». На данный момент видео посмотрели 800 тысяч человек.

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В апреле Forbes Russia включил Хасбика в список людей, завоевавших признание профессионального сообщества до 30 лет («30 до 30»).