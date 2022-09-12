Блогер Хасбик подписал «внушительный» контракт с UFC | 360°

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Блогер Хасбик подписал «внушительный» контракт с UFC

ТАСС: блогер Хасбик подписал контракт с UFC

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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, заключил контракт с UFC. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — рассказал он.

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По данным издания, контракт заключили на «достаточно внушительную» сумму.

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РБК сообщил, что блогер пока не будет проводить поединки.

Хасбик стал известен в 2021 году после того, как произнес фразу «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый».

Голос и внешний вид блогера соответствует данным пятилетнего ребенка. На самом деле, ему в тот момент уже было 18. Причиной необычного вида Магомедова стала генетическая аномалия.

Также Хасбик прославился тем, что собирался поучаствовать в поединке против таджикского певца Абдурозика, который обладает такими же особенностями внешности. Чеченский блогер Асхаб Тамаев предлагал провести этот бой, но в итоге соревнование так и не состоялось.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)

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