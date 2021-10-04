Блогер Эльдар Джарахов извинился за старые твиты о русских

Российский блогер Эльдар Джарахов принес публичные извинения за свои твиты трехлетней давности, в которых звезда соцсетей нелестно отзывался о характере русских людей. Джарахов объяснился, выложив видеообращение в Instagram.

Блогер заявил, что его твиты 2018 года внезапно начали обсуждать в СМИ. В тех сообщениях Джарахов делился впечатлениями от путешествий и жаловался, что у русских слишком мрачные лица.

«Я написал абсолютно идиотский, как мне показалось тогда, „смешной“ твит. Я увидел тогда сразу, что это задевает чувства некоторых людей, в моменте извинился и удалил этот твит. Казалось, что мы закрыли эту тему, но скриншоты остались. И эта тема снова начала всплывать», — сказал он.

Спустя три года Джарахов решил вновь извиниться, но уже на видео. Он сказал, что никого не хотел обидеть.

«Я никогда не являлся русофобом. Я много раз говорил, что люблю страну, в которой родился и живу по сей день», — добавил он.

Предположительно, травлю Джарахова инициировало пресловутое «Мужское государство».

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