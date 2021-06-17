Блогер Егор Шип присвоил себе песню «18 мне уже». Лидер группы «Руки вверх!» удивился

Егор Шип, 19-летний блогер, ответил лидеру группы «Руки вверх!» Сергею Жукову на обвинения в плагиате. Юный тиктокер заявил, что не знал ранее о треке, а также предложил в обмен на «авторские» спеть дуэтом.

«Сергей с удивлением узнал, что песня „18 мне уже“ якобы написал Егор Шип. Видимо, по малолетству он путает слова „записал“ и „написал“, но, надеюсь, его продюсеры объяснят разницу, а также юридически все оформят. Мы не против, чтобы он перепевал песню, но любые перепевки должны быть согласованы с автором. Надеемся, что до суда дело не дойдет», — рассказал «360» PR-директор Сергея Жукова Петр Шекшеев.

Он добавил, что даже без суда можно решить эту проблему, на цифровых платформах можно заблокировать с помощью одного нажатия кнопки.

Егор Шип на обвинение о плагиате заявил, что это всего лишь совпадение. В треке есть отличия — например, наличие слова «выпускной». Позже блогер записал еще одно видео, на котором он предложил спеть дуэтом, после чего отправит «авторские» Жукову.

«Я готов перевести вам авторские, но с одним условием — мы с вами споем дуэтом. Две легенды в одном целом», — сказал Егор Шип.

Но Жукова это еще больше разозлило. Он записал Stоriеs в Instagram, где заявил, что если они не решат вопрос с авторскими правами, то песню удалят со всех площадок.

«По ситуации с Сергеем Жуковым комментариев дать не могу, понятия не имею, как будут развиваться события», — сообщила девушка Валерия, пиар-менеджер Егора Шипа.

Ранее блогер Егор Шип выложил в сеть песню «18 мне уже» и заявил, что он ее написал для выпускников. Сергей Жуков отреагировал на это в Instagram, он сказал, что написал песню 20 лет назад, и потребовал авторские.