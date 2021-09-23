Блогер Эдвард Бил встал на колени перед пострадавшей в аварии с ним

Блогер Эдвард Бил в московском суде встретился с женщиной, пострадавшей в аварии с его участием и оказавшейся в инвалидном кресле. Речь идет о Марии Артемовой.

Бил встал перед ней на колени и извинился за случившееся. По словам блогера, она присутствовала на заседании и защищала его. Он готов еще раз попросить прощения у Артемовой.

«Каждый человек может ошибиться. Любой из нас может оказаться по любую сторону ДТП», — сказала женщина и подчеркнула, что простила Била.

Артемова выразила надежду, что с помощью врачей она сможет встать на ноги, шансы на это у нее есть.

Приговор Билу остался тем же, но ему сделали послабление и дали разрешение на использование интернета. Блогер отметил, что за последние шесть месяцев у него накопилось много долгов, но он выплатит потерпевшим все требуемые деньги.

Эдвард Бил устроил ДТП в центре Москвы в прошедшем апреле. Он ехал со скоростью до 146 километров в час, и в какой-то момент его занесло на встречную полосу. Таким образом он спровоцировал ДТП, участниками которого стали пять автомобилей. Больше всего пострадала Мария Артемова, ее доставили в реанимацию.

Блогеру дали два года ограничения свободы, а также лишили водительских прав на три года.