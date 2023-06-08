Знаменитости 08 июня 2023, 17:25 Блогер Дина Саева закрыла две фирмы после ареста счетов Блогер Дина Саева начала процесс ликвидации двух фирм после ареста счетов Соцсети

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Принадлежащие блогеру Дине Саевой звукозаписывающая студия «Ямми саунд» и рекламная компания «Ямми глобал» перешли в процесс ликвидации. Об этом свидетельствуют данные сайта проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно представленным данным, владелица бренда Dina Saeva, индивидуальный предприниматель Мадина Исроилова начала процесс ликвидации ООО «Ямми Саунд» и ООО «Ямми Глобал». Общая стоимость компаний в прошлом году составляла 446 тысяч рублей.

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На странице соучредителя и руководителя фирм Саевой Сергея Кочурова говорится, что в прошлом году фирмы заработали 16 миллионов рублей, но выручка не покрыла расходы и они ушли в минус на 5,9 миллиона.

Об аресте счетов компаний Саевой сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, решение приняли после проверки федеральной налоговой службы, которая выяснила, что у «Ямми саунд» есть долги, а у «Ямми глобал» серьезные убытки.