    27 марта 2020, 14:46

    Блогер Давид Манукян поделился гречкой с прохожими в Москве

    Ольга Ситникова

    Российский хип-хоп исполнитель, видеоблогер и новый возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный под псевдонимом DAVA, организовал раздачу гречки. Он привез фургон с дефицитными товарами на Профсоюзную улицу в Москве. Об этом сообщил сайт myrussia.life.

    Манукян надел медицинскую маску и латексные перчатки. В таком образе он появился перед прохожими на улице. Им же блогер решил подарить необходимые, по его мнению, товары.

    Фургон, в котором прибыли подарки, рэпер украсил собственным портретом и крупной надписью «Акция. Гречка. Для тебя бесплатно» на фоне крупы.

    Однако в СМИ появилась информация о том, что акцию Манукян задержал. Руководство магазинов уже отметило уменьшение спроса на гречневую крупу и туалетную бумагу. Теперь на прилавках можно найти их в достаточном количестве.

    Некоторые очевидцы предположили, что таким образом блогер хотел привлечь к себе внимание.

    Ранее Ольга Бузова пояснила, что отправилась в отпуск с Давидом Манукяном за свои деньги. Знаменитости провели зимние каникулы на Пхукете.