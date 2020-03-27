Блогер Давид Манукян поделился гречкой с прохожими в Москве

Манукян надел медицинскую маску и латексные перчатки. В таком образе он появился перед прохожими на улице. Им же блогер решил подарить необходимые, по его мнению, товары.

Фургон, в котором прибыли подарки, рэпер украсил собственным портретом и крупной надписью «Акция. Гречка. Для тебя бесплатно» на фоне крупы.

Однако в СМИ появилась информация о том, что акцию Манукян задержал. Руководство магазинов уже отметило уменьшение спроса на гречневую крупу и туалетную бумагу. Теперь на прилавках можно найти их в достаточном количестве.

Некоторые очевидцы предположили, что таким образом блогер хотел привлечь к себе внимание.

Ранее Ольга Бузова пояснила, что отправилась в отпуск с Давидом Манукяном за свои деньги. Знаменитости провели зимние каникулы на Пхукете.