В 2015 году блогер заключил договоры с двумя риелторами, сообщил сайт kp.ru. По предварительным данным, от них он получил более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. В документах застройщиком указан именно Манукян. Однако люди жилья так и не получили.

Застройщик должен был передать объект инвестору по передаточному акту не позднее срока окончания строительства, предусмотренного договором. Истцам известно, что строительство завершено и в доме кто-то проживает, но инвесторы не получали сообщение от застройщика. Ответчик не брал трубку и не отвечал на сообщения. По данным сайта Ленинского суда, истцы отправили ему телеграмму с требованием исполнить условия договора. Но ответчик от нее уклонился.

Оказалось, что квартира была перепродана другому человеку, из-за чего риелторы пытались вернуть свои деньги. Судебные разбирательства шли в конце 2019 года. Решение суда было обжаловано, и Дава перестал числиться должником в списке у судебных приставов. Но теперь суд встал на сторону риелторов, а это значит, что нужно погасить долги.

Пострадавший риелтор Евгения Вагнер сообщила изданию, что сейчас пытается понять, как взыскать с блогера сумму. Потому что, по данным судебных приставов, у Давы нет никакого имущества. Несмотря на то, что на своей странице в Instagram он хвастался дорогой машиной и роскошным отдыхом.