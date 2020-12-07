07 декабря 2020, 13:55
Блогер Даня Милохин отметил день рождения с Моргенштерном и Басковым в Москве
Коронавирусные ограничения не помешали звезде TikTok Дане Милохину отметить с размахом свое 19-летие в московском ресторане рэпера Моргенштерна. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, кроме друзей и приятелей блогер пригласил на день рождения Моргенштерна и певца Николая Баскова, с которыми он ранее записал песню «Дико тусим». Отмечается, что до успеха в соцсетях Милохин работал официантом в анапском кафе. Теперь у него в TikTok около 10 миллионов подписчиков, а ежемесячный доход составляет порядка двух миллионов рублей.