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    16 января 2021, 13:03

    Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп

    Анастасия Калинина

    Блогер Евгений Баженов (BadComedian) сделал предложение Кате Клэп. Она тоже блогер, занимается пародийными музыкальными роликами, поднимает разные темы, публикует скетчи.
    Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп

    Радостной новостью девушка поделилась со своими подписчиками на YouTube-канале.

    «Хорошие новости! Я выхожу замуж! <…>Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах», — рассказала блогер.

    Тем не менее дата свадьбы пока неизвестна, уточняет Urа.ru. Клэп призналась, что ей непривычно носить обручальное кольцо, тем более такое дорогое. По ее словам, ювелирное изделие бренда Tiffany & Co. Девушка мимоходом попросила у подписчиков совета рассказать, как они носят такие кольца в повседневной жизни, нужно ли его снимать во время уборки, например.

    По данным СМИ, отношения блогеров длятся уже несколько лет. Однако в интервью журналисту Юрию Дудю Баженов не стал раскрывать подробности личной жизни.

    В прошлом году вокруг Баженова развернулось несколько медийных скандалов. Один из них связан с кинокомпаний Kinodanz, которая требовала у блогера миллион рублей за снятый им обзор фильма «За гранью реальности», передает агентство Nation News.