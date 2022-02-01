Блогер Айза: мужчина не должен обеспечивать женщину

Блогер Айза-Лилуна Ай выразила мнение, что мужчина не должен обеспечивать женщину. Об этом сообщил NEWS.ru.

По ее мнению, традиционное распределение обязанностей, при котором мужчина работает, а женщина занимается хозяйством — уже не актуально. По мнению Айзы, женщина может заниматься бытом исключительно по собственному желанию.

«Мне совершенно неважно чтобы мужчина платил за меня, я могу заплатить за него, можно наоборот, но чтобы он должен был прямо платить за меня — такого нет, это абсурд», — считает она.

Также Айза подчеркнула, что она выступает за партнерские отношения.

Ранее Айза решила отомстить бывшему мужу, рэперу Гуфу сменой фамилии Долматова. По словам знаменитости, ее супруг обошелся с ней подло, предложив в 2021 году воссоединиться, а затем женился на другой.

В своем Instagram-аккаунте Айза рассказала, что в одном из ЗАГСов Москвы ей отказали в смене фамилии. Однако она решила поехать в другое отделение и завершить начатое. Некоторые предположили, что она снова возьмет фамилию Анохина.