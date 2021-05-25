Блюменкранц из «Дома—2» решила развестись после родов

Анна Блюменкранц из «Дома—2» родила сына, а через два месяца объявила о разводе. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Не так давно Анна выложила в Instagram фото ребенка. При этом подписчики стали подозревать, что их отношения с мужем ухудшились, так как Блюменкранц перестала о нем рассказывать.

Сегодня девушка объявила о разводе. До этого она не комментировала ситуацию с супругом. Теперь же она рассказала, что ее муж на три дня ушел веселиться, все это время ни разу не звонил и никак не интересовался сыном.

«Вот я и приняла решение о разводе», — объявила Анна.

Больше Блюменкранц ничего не рассказывала.

Бывшая участница проекта «Дом-2», телеведущая, журналистка и блогер Алена Водонаева призналась, что испытывает к женщинам сексуальное влечение. Так она ответила на один из вопросов подписчиков в Stories.

«Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин», — написала ведущая.