Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о планах ее мужа фигуриста Петра Чернышева развестись с супругой из-за ее тяжелой болезни. Об этом со ссылкой на анонимного «друга семьи» написали некоторые СМИ.

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В созданном в поддержку актрисы Instagram-аккаунте они написали, что с такими друзьями не нужны враги.

«Настоящая любовь существует, мы свидетели!» — написали близкие Заворотнюк.

Они также прокомментировали сообщение о смерти актрисы, которое якобы сделал врач больницы, в которой она находится. Об этом им сообщила знакомая журналистка, которая попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности», — ответили близкие Заворотнюк, и пообещали выяснить, кто из персонала клиники распускает такие слухи.

Первые сведения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета этого года. СМИ сообщили, что медики диагностировал неоперабельную раковую опухоль мозга.

Семья актрисы долго сохраняла молчание, но затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.