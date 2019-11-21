  • Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

    21 ноября 2019, 01:55

    Анастасия Кукова

    Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о планах ее мужа фигуриста Петра Чернышева развестись с супругой из-за ее тяжелой болезни. Об этом со ссылкой на анонимного «друга семьи» написали некоторые СМИ.
    Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

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    В созданном в поддержку актрисы Instagram-аккаунте они написали, что с такими друзьями не нужны враги.

    «Настоящая любовь существует, мы свидетели!» — написали близкие Заворотнюк.

    Они также прокомментировали сообщение о смерти актрисы, которое якобы сделал врач больницы, в которой она находится. Об этом им сообщила знакомая журналистка, которая попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию.

    «Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности», — ответили близкие Заворотнюк, и пообещали выяснить, кто из персонала клиники распускает такие слухи.

    Первые сведения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета этого года. СМИ сообщили, что медики диагностировал неоперабельную раковую опухоль мозга.

    Семья актрисы долго сохраняла молчание, но затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.