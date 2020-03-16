    16 марта 2020, 14:30

    Близкие Магомаева раскритиковали сериал о нем

    Анастасия Кременчугская

    Одноименный сериал о легендарном певце Муслиме Магомаеве недавно вышел на Первом канале. «Экспресс газета» пообщалась с друзьями и родными артиста, чтобы узнать их мнение. Большинство из них высказались отрицательно о картине.

    Светлана Резанова, экс-солистка ВИА «Веселые ребята», сообщила, что актер, играющий Муслима, совсем на него не похож и играет вяло. В такого бы певца она не влюбилась. Такого же мнения придерживается и Нора Кароль, исполнительница песен. Резанова не понимает, зачем было менять имя бывшей возлюбленной Магомаева Миле Фиготиной. В сериале ее зовут Лика. Помимо этого, девушку сделали страшненькой, хотя на самом деле она была симпатичной.

    Бытует мнение, что супруга известного артиста Тамара Синявская специально «переписала» историю, чтобы выставить себя в хорошем свете, а всех остальных — в негативном. Друзья исполнителя полагают, что таким образом Синявская свела счеты с любовницами мужа.

    Родственникам Муслима сериал также не пришелся по душе. Юрий Магомаев, брат певца, заявил, что неохотно смотрит картину, так как там много вымысла. Он ожидал, что в фильме покажут более подробно раннюю жизнь певца, а также расскажут о его отношениях с матерью, от которой ему достался певческий дар.

    Юрий удивлен, что ни к нему, ни к сестре никто из создателей сериала не обращался.

    «Синявская фактически приватизировала бренд „Магомаев“. Память о Муслиме принадлежит теперь только ей одной. И никого из родственников ни к каким проектам, связанным с его именем, она не подпускает. Такое ощущение, что нас вообще не существует», — заявил он.

    Один из режиссеров рассказал, что изменили имена и добавили новых событий, так как в жизни у Магомаева не хватало драматизма.

    Племянник певца считает, что главным героем сериала является Синявская, а не Магомаев.

    «Мне кажется, авторы просто пошли на поводу у Синявской и преподнесли жизнь Магомаева такой, какой хотелось видеть ей. Если бы Муслим был жив, думаю, он бы не позволил выпустить такой позорный фильм», — заключил он.