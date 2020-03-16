Близкие Магомаева раскритиковали сериал о нем

Светлана Резанова, экс-солистка ВИА «Веселые ребята», сообщила, что актер, играющий Муслима, совсем на него не похож и играет вяло. В такого бы певца она не влюбилась. Такого же мнения придерживается и Нора Кароль, исполнительница песен. Резанова не понимает, зачем было менять имя бывшей возлюбленной Магомаева Миле Фиготиной. В сериале ее зовут Лика. Помимо этого, девушку сделали страшненькой, хотя на самом деле она была симпатичной.

Бытует мнение, что супруга известного артиста Тамара Синявская специально «переписала» историю, чтобы выставить себя в хорошем свете, а всех остальных — в негативном. Друзья исполнителя полагают, что таким образом Синявская свела счеты с любовницами мужа.

Родственникам Муслима сериал также не пришелся по душе. Юрий Магомаев, брат певца, заявил, что неохотно смотрит картину, так как там много вымысла. Он ожидал, что в фильме покажут более подробно раннюю жизнь певца, а также расскажут о его отношениях с матерью, от которой ему достался певческий дар.

Юрий удивлен, что ни к нему, ни к сестре никто из создателей сериала не обращался.

«Синявская фактически приватизировала бренд „Магомаев“. Память о Муслиме принадлежит теперь только ей одной. И никого из родственников ни к каким проектам, связанным с его именем, она не подпускает. Такое ощущение, что нас вообще не существует», — заявил он.

Один из режиссеров рассказал, что изменили имена и добавили новых событий, так как в жизни у Магомаева не хватало драматизма.

Племянник певца считает, что главным героем сериала является Синявская, а не Магомаев.

«Мне кажется, авторы просто пошли на поводу у Синявской и преподнесли жизнь Магомаева такой, какой хотелось видеть ей. Если бы Муслим был жив, думаю, он бы не позволил выпустить такой позорный фильм», — заключил он.