Близкая подруга Пелагеи опровергла слухи о том, что дом Телегина за 75 млн достанется певице

Недавно в прессе появилась новость о том, что коттедж, построенный Телегиным, достанется Пелагее. Однако Соколова пояснила, что это лишь слухи.

«Вообще не понимаю, зачем идет настойчивая дезинформация об этом доме. Его все время называют то ли подарком Ивана для жены и дочери, или Полиным трофеем в разводе. Это неправда!», — заявила она. По словам подруги звезды, собственником дома останется хоккеист.

По информации РИА ФАН, Соколова уточнила, что спортсмен начал строительство дома пару лет назад. Однако Пелагея никогда не жила в нем. Приятельница певицы обратила внимание на то, что до свадьбы Телегин оставался в квартире певицы.

Подруга артистки вспомнила, что исполнительница помогала бывшему мужу с дизайном дома и выделяла личные деньги на его в строительство. По ее мнению, кто-то пытается испортить имидж Пелагеи.

В конце прошлого года звезда объявила о разводе с супругом, хоккеистом сборной России и форвардом ЦСКА Иваном Телегиным. Недавно она поделилась деталями бракоразводного процесса.