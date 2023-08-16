Эксклюзив 16 августа 2023, 14:15 Блиновскую оставили под домашним арестом до 26 октября Мосгорсуд отказал в жалобе Блиновской на домашний арест РИА «Новости»

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Мосгосуд отказ в апелляционной жалобе защиты блогера Елены Блиновской на ее домашний арест. Меру пресечения оставили без изменения.

Постановление о продлении домашнего ареста блогеру 21 июля вынес Пресненский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия. Под домашним арестом «королева марафонов» пробудет до 26 октября.

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Ее обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и незаконной легализации 43 миллионов рублей.

Во вторник, 15 августа, суд арестовал активы на 64 миллиарда рублей по делу Блиновской. Об этом РИА «Новости» заявила адвокат блогера Наталия Сальникова. По словам юриста, ее подзащитная уже выплатила 55 миллионов рублей налогов.

Блиновскую задержали в апреле этого года, когда она пыталась покинуть Россию на арендованной элитной иномарке. В день задержания в ее коттедже и офисах прошли обыски. На допросе блогер раскаялась и полностью признала вину.