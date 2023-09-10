Знаменитости 10 сентября 2023, 21:29 Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах Mash: Блиновскую отпустили из-под домашнего ареста для голосования на выборах РИА «Новости»

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Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую выпустили из-под домашнего ареста для голосования на выборах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Адвокат блогера подтвердил каналу, что она отпросилась у следователя и отправилась в школу № 1799 на Донской улице. Там расположен избирательный участок по месту регистрации «королевы марафонов».

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Блиновскую арестовали в конце апреля 2023 года. Женщина пыталась покинуть территорию России после возбуждения уголовного дела против нее. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, ее заподозрили в незаконной легализации более 43 миллионов рублей.

Как сообщили в Следственном комитете, Блиновская на допросе полностью признала свою вину и раскаялась. В ее доме провели обыски, арестовали свыше 100 миллионов рублей на счетах, более 20 объектов недвижимости, мотоцикл Harley Davidson и другое дополнительное имущество.