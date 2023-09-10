10 сентября 2023, 21:29
Блиновская вышла из-под домашнего ареста, чтобы проголосовать на выборах
Mash: Блиновскую отпустили из-под домашнего ареста для голосования на выборах
Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую выпустили из-под домашнего ареста для голосования на выборах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Адвокат блогера подтвердил каналу, что она отпросилась у следователя и отправилась в школу № 1799 на Донской улице. Там расположен избирательный участок по месту регистрации «королевы марафонов».
Реклама
Блиновскую арестовали в конце апреля 2023 года. Женщина пыталась покинуть территорию России после возбуждения уголовного дела против нее. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, ее заподозрили в незаконной легализации более 43 миллионов рублей.
Как сообщили в Следственном комитете, Блиновская на допросе полностью признала свою вину и раскаялась. В ее доме провели обыски, арестовали свыше 100 миллионов рублей на счетах, более 20 объектов недвижимости, мотоцикл Harley Davidson и другое дополнительное имущество.
Москва 2023
Задержание блогера Елены Блиновской
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама