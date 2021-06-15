«Блестящие» почтили память Жанны Фриске в годовщину ее смерти

Бывший коллеги Жанны Фриске из группы «Блестящие» почтили память артистки на своих страницах в Instаgrаm в годовщину ее смерти. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ольга Орлова выложила на своей странице фото, где она вместе с Фриске, а также опубликовала несколько архивных фото в разделе stories.

Анна Семенович также опубликовала фото Фриске в своем аккаунте. «Жанна…» — написала она в тексте поста. «В наших сердцах», — прокомментировал пост исполнитель Денис Клявер.