Эксклюзив 03 августа 2023, 14:00 Блестящая актриса и удивительный человек. Какой запомнят Ирину Мирошниченко Народный артист Герасимов назвал Мирошниченко удивительной и блестящей актрисой РИА «Новости»

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Ирина Мирошниченко была блестящей актрисой театра и кино, бескорыстным и удивительным человеком, поделился с «360» народный артист России председатель московского отделения Союза кинематографистов Евгений Герасимов. Он отметил, что артистка много работала и любила свою профессию.

«Удивительный человек по своему таланту, по своей душевной щедрости, очень часто бескорыстно дарила свой талант многим людям», — сказал Герасимов.

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Он отметил, что Мирошниченко регулярно приезжала на его благотворительные мероприятия. Всегда была в форме, заряжала людей оптимизмом и позитивом.

«Очень любила работать и много работала», — добавил собеседник «360».

Кинодебютом Мирошниченко стала роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Она приняла участие в съемках, еще когда училась на третьем курсе Школы-студии МХАТ.

После окончания учебы актриса на протяжении всей своей карьеры совмещала съемки в кино и игру в театре. Во МХАТе она проработала с 1965 по 2022 год.

«Она человек МХАТа. Сама МХАТ. Как прекрасно 80-летие справила. Красотка. Но так ушла наша Ирина Петровна», — поделился в комментарии «360» ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Летом 2022 года актриса отпраздновала 80-летие. В июне этого года Мирошниченко была вынуждена обратиться к врачам из-за высокой температуры. Артистка говорила, что не является сторонницей самолечения и доверяет только медикам.

Ее состояние, несмотря на усилия специалистов, ухудшалось. По неподтвержденным официально данным, Мирошниченко перевели в реанимацию, потребовалось подключение к ИВЛ. В четверг, 3 августа, артистка скончалась.