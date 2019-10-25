Блейк Лайвли поздравила Райана Рейнольдса неудачным снимком

Блейк Лайвли решила отомстить мужу, который ранее опубликовал серию ее неудачных снимков. Поэтому в честь дня рождения супруга она показала всем его самое «удачное» фото.

На снимке Блейк Лайвли засунула указательный палец в нос Райана Рейнольдса. В этот момент актриса с загадочной улыбкой на лице смотрит вдаль.

«Выбрала лучший образец», — иронично подписала она кадр.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в 2012 году. Супруги воспитывают двух дочерей: Джеймс и Инес. Пару месяцев назад актриса родила третьего ребенка. Но, к сожалению, пара до сих пор не рассекретила пол малыша.