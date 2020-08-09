Бледанс заявила, что может прожить на тысячу рублей в месяц

Телеведущая Ляйсан Утяшева заявила, что для спокойной жизни ей хватит дохода в 50 тысяч рублей. Актриса Эвелина Бледанс отметила, что ее такие слова не удивляют, так как сама она может прожить и на тысячу в месяц.

«Слушайте, люди, во-первых, и не на такие деньги живут! Я уверена, что Ляйсан, также как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, они тоже все жили на такие деньги!» — сказала актриса Пятому каналу.

Она добавила, что иметь ежемесячный доход в 50 тысяч рублей более чем достаточно. При этом Бледанс признала, что для семьи с несколькими детьми прожить на такую сумму довольно непросто. По ее словам, самой ей может хватить вообще тысячи рублей.

«Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят… Пусть их будет у всех побольше!» — заключила актриса.

Ранее телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева заявила, что для спокойной жизни ей нужно 50 тысяч рублей в месяц. Она рассказала, что с детстве ей пришлось пережить тяжелые времена, когда семье приходилось «сидеть на гречке».