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    02 июля 2021, 13:21

    Бледанс выложила фото в обнаженном виде. Вместо одежды на ней была лечебная грязь

    Арина Бобкова

    Актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками провокационным фото. На снимке знаменитость предстает обнаженной, а ее тело скрывает лишь лечебная грязь. Об этом сообщило Ytro.news.

    Актриса посетила лечебный центр. С помощью грязи она проходила оздоровительные процедуры, знаменитость почти полностью обмазали черной субстанцией. Бледанс не постеснялась выложить фотографию в таком виде в соцсети.

    Она собрала волосы в пучок, а на лице нарисовала две полосы, напоминающие маскировку. Актриса отметила, что любит оздоравливаться с помощью натуральных компонентов.

    Фанатам пришлась по душе новая фотография Бледанс. Они написали множество комментариев под постом.

    «Черная пантера», — отметил один из пользователей.