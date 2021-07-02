Бледанс выложила фото в обнаженном виде. Вместо одежды на ней была лечебная грязь

Актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками провокационным фото. На снимке знаменитость предстает обнаженной, а ее тело скрывает лишь лечебная грязь. Об этом сообщило Ytro.news.

Актриса посетила лечебный центр. С помощью грязи она проходила оздоровительные процедуры, знаменитость почти полностью обмазали черной субстанцией. Бледанс не постеснялась выложить фотографию в таком виде в соцсети.

Она собрала волосы в пучок, а на лице нарисовала две полосы, напоминающие маскировку. Актриса отметила, что любит оздоравливаться с помощью натуральных компонентов.

Фанатам пришлась по душе новая фотография Бледанс. Они написали множество комментариев под постом.

«Черная пантера», — отметил один из пользователей.