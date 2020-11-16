Бледанс назвала самые важные качества своего возлюбленного

Раньше знаменитость держала отношения в тайне, желая наслаждаться женским счастьем тайно. Женщина отметила, что покорить ее сердце может только «свой человек». Это понятие подразумевает в том числе наличие у мужчины чувства юмора. По мнению Эвелины, важно, когда пара может смеяться над одним и тем же. Еще Бледанс считает, что забота важнее дорогих ухаживаний и подарков.

«Иногда ножки, укрытые пледом, или вовремя поданная чашка травяного чая — это намного ценнее, чем подаренная поездка на отдых. Женщина должна чувствовать, что она защищена», — подчеркнула актриса.

Ведущая пояснила, что понятие любовь включает в себя взаимоподдержку, взаимоотдых, взаимонаслаждение и другие вещи, благодаря которым совместное общество становится комфортным. В заключение Бледанс добавила, что ее возлюбленный занимается развитием своего бизнеса.