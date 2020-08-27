Black Star Burger поймали на разбавлении мраморной говядины жиром

Бургерную Black Star Burger, которую основал репер Тимати, поймали на разбавлении мраморной говядины жиром. Кроме того, в ней нарушаются права сотрудников — их наказывают постоянными штрафами и задерживают зарплаты.

Об этом рассказал YouTube-канал «Все работы хороши» после того, как агент поработал в одном из ресторанов сети.

По его данным, условия труда в бургерных далеки от идеала — сотрудников заставляют за свой счет покупать униформу — тату-рукава, которые стоят 500 рублей — и задерживают зарплаты. Кроме того, им приходится постоянно перерабатывать, но лишние часы обычно не оплачивают.

По словам блогера, проблемы коснулись и самой продукции сети. Постепенно ее качество становилось хуже. Агент рассказал, что мраморную говядину перемешивали с обычной, и если поначалу добавляли 300-400 грамм жира на три кило фарша, то постепенно доля жира увеличивалась. По словам блогера, в ресторане не принято списывать мясо, у которого истек срок годности. Однажды агент обнаружил в одном из ящиков с курицей тряпки.

Не соблюдается и заявленные графики работы — сотрудникам, которые устраивались на 2/2 приходится трудиться 3/1, 4/1 или 5/2. При это работают они с 10 до 22:00, не считая часа на уборку после закрытия. По словам агента, сотрудники подписывают договор о штрафах, который занимает восемь страниц. В нем прописаны наказания по множеству причин: опоздание на одну минуту или пользование телефоном, а также «нарушение субординации». По словам блогера, штрафом накажут и тех сотрудников, которые съели что-либо с кухни — это категорически запрещено.

В качестве плюсов ресторана блогер назвал только отношение к посетителям — все конфликты всегда старались решить в пользу гостя, а обращались с ними очень хорошо и приветливо.