Знаменитости 22 июня 2023, 11:05 Бьюти-эксперт Авакян: у Бузовой есть данные для того, чтобы примерить на себя торжественные наряды стиля барокко

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На одном из последних мероприятий российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась в необычном образе, который вызвал бурное обсуждение у общественности. Сценический образ Бузовой прокомментировала бьюти-эксперт Марьяна Авакян, сообщили «Дни.ру».

В качестве наряда певица выбрала помпезное платье с корсетом. По словам Авакян, у Бузовой есть все данные для того, чтобы примерить на себя образы стиля барокко.

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Бьюти-эксперт отметила, что наряд в очередной раз подчеркнул роскошь и изобилие певицы.