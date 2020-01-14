Бьюти-блогер из Нидерландов заявила, что родилась мужчиной

С таким признанием девушка выступила на личном канале.

«Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт возьми, это так прекрасно чувствовать, что сейчас я это сделаю», — пояснила Никки.

По словам Никки, она родилась в «неправильном теле». В видео девушка вспоминает, как любила играть в куклы и носить женскую одежду. Блогер также призналась, что ее юношеские годы прошли «как у девочки». В 14 лет Никки начала принимать гормоны, а в 19 полностью сменила пол.

В настоящее время канал видеоблогера подписаны 12,7 миллиона человек.