Знаменитости 04 апреля 2024, 11:25 Бизнес блогерши Лерчек начал рушиться из-за проблем с налогами Shot: бизнес блогера Лерчек стал убыточным после скандала с налогами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бизнес блогера Лерчек (Валерия Чекалина) пошел на спад. За год выручка от продажи косметики Letique приблизилась к нулю, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Чекалина занималась реализацией собственной косметики через ООО «Би Фит». За 2022 год продажи принесли блогеру 2,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 254 миллиона рублей. Однако за время судебных разбирательств по налогам бизнес пошел на спад.

Реклама

В прошлом году выручка сократилась более чем в два раза, а Letique и вовсе не принес доходов. В итоге Лерчик ушла в минус на 176 миллионов рублей.

Сейчас Чекалина переживает бракоразводный процесс и вместе с тем пытается восстановить свой бренд.

В марте 2023-го против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема возбудили уголовные дела. Блогеров обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты. Первого марта этого года с семьи Чекалиных обвинения сняли из-за недостатка доказательств.