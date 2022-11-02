Биолог Вяткина рассказала о заболевании дочери экс-участницы группы Ранетки Огурцовой | 360°

Знаменитости 02 ноября 2022, 23:28 Биолог Вяткина рассказала о заболевании дочери экс-участницы группы Ранетки Огурцовой

Читать 360tv в

Кандидат биологических наук Светлана Вяткина рассказала о ахондроплазии, которой болеет дочь бывшей участницы группы «Ранетки» Евгении Огурцовой. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта kp.ru, этот диагноз характеризуется тем, что рост взрослого человека будет не выше 120-130 сантиметров.

Реклама

«Дети с ахондроплазией отстают в двигательном развитии, но интеллект не страдает. Это редкое наследственное заболевание — один случай на сто тысяч человек», — рассказала Вяткина.

Реклама

Врач уточнила, что в большинстве случаев это нарушение возникает спонтанно из-за мутации в генах. Также оно способно передаваться по наследству.