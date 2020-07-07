Биограф рассказал о скандале Меган Маркл из-за неучтивой прислуги

Королевский биограф Том Куинн рассказал о скандале, который устроила Меган Маркл на глазах у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон из-за неучтивой прислуги.

Отмечается, что после того как Маркл сложила королевские полномочия вместе с мужем принцем Гарри, ее отношения с новыми родственниками заметно ухудшились. Причиной одной из ссор стал работник Миддлтон, который отказался обслуживать звезду сериала «Форс-мажоры», сообщил сайт «Дни.ру».

Слуга не стал выполнять поручение Маркл и отметил, что работает не на нее. По информации биографа, девушка сильно разозлилась из-за такого заявления. Актриса начала кричать и топать ногами. Миддлтон была удивлена таким поведением и поставила на место жену принца Гарри.

По словам Куинна, сотрудник был любимцем герцогини, поэтому она встала на его защиту. Биограф предположил, что эта ситуация стала последней каплей для Маркл. После этого она решила отделиться от королевской семьи вместе с мужем.