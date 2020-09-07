Биограф опубликовал переписку принцессы Дианы с отцом принца Чарльза

Принц Филипп подписывал свои письма как «Па», а принцесса Уэльская обращалась к нему «дорогой папа».

Из опубликованного фрагмента следует, что супруг Елизаветы II сделал многое, чтобы не допустить развода принцессы Дианы и принца Чарльза, который произошел в 1996 году. Причиной разрыва стал роман принца с герцогиней Корнуольской Камиллой Паркер-Боулз.

Однако родители Чарльза не верили в то, что он расстанется с Дианой.

«Мы никогда не думали, что он может бросить тебя ради нее. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме оставил тебя ради Камиллы», — написал свекр.

Принцесса Диана с теплом благодарила сановного родственника за поддержку.

«Дорогой папа, мне было так приятно получить твое письмо, и особенно, что ты отчаянно хочешь помочь», — ответила она свекру.

На этом фрагмент заканчивается. Однако биограф написала, что Филипп посоветовал Диане задуматься, почему ее супруг имеет любовницу.