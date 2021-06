Билли Айлиш закатила пижамную вечеринку

Американская певица Билли Айлиш представила новый клип на трек Lost cause («Безнадежный случай»). На видео она устроила с подругами пижамную вечеринку.

Клип сняли в просторном доме. Ролик выполнен в бежевых оттенках. В нем девушки дурачатся, играют в Twister, едят чипсы и танцуют. Параллельно Айлиш поет о безработном мужчине, который не мог ей даже подарить цветы.

Видео собрало за сутки более 19 миллионов просмотров на YouTube, написал News.ru.

Артистка призналась, что получила невероятное удовольствие от съемок клипа.

Релиз второго альбома Happier than ever, в который также войдет трек Lost cause, состоится 30 июля. Авторы всех композиций — Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл.

В марте Билли Айлиш перекрасилась в блондинку и постриглась, поклонники ее едва узнали. Раньше 19-летняя певица ходила с черными волосами с кислотно-салатовыми корнями.