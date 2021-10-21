Билли Айлиш выпустит собственные духи

Молодая певица Билли Айлиш анонсировала выпуск собственных духов. Парфюм будет называться Eilish и продаваться в провокационном флаконе в виде женского бюста, написало «Радио КП».

«Сколько я себя помню, парфюм всегда был частью моей жизни, я мечтала создать собственный аромат и реализовать свои задумки», — написала 20-летняя певица в Instagram.

Для нового продукта певица завела отдельный аккаунт, по названию которого (Billie Eilish Fragrance — «Аромат Билли Айлиш») можно судить, что за первыми духами последует целая линейка. На аккаунт за несколько часов подписались около 200 тысяч человек.

Первый парфюм, как обещает певица, будет иметь аромат ванили и бобов тонка, а также отдавать фруктами, мускусом и древесными нотами.

Духи будут продаваться в запоминающемся флаконе в виде женского бюста — части груди, плеч и шеи. В продажу парфюм поступит в ноябре этого года, стоимость флакона составит 68 евро (в районе шести тысяч рублей).