Билли Айлиш рассказала, за кого будет болеть на «Грэмми»
Исполнительница популярного хита Bad Guy, которая номинирована на четыре престижные категории («Новый лучший исполнитель», «Запись года», «Песня года» и «Альбом года») заявила, что сама не претендует на эти награды. Тогда ведущая шоу задала ей вопрос, кто же в таком случае, по ее мнению, достоин победы.
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«Думаю, что Ариана Гранде, потому что она столько всего сделала, несмотря на то, что 2017 год оказался худшим в ее жизни. Это очень впечатляет меня. Не представляю, как после такого можно было снова взять в руки микрофон и выйти на сцену. А она еще и два хороших альбома выпустила», — ответила Билли.
В 2017 году на концерте Арианы Гранде в Манчестере был совершен теракт, жертвами которого стали 22 человека, еще 120 человек получили ранения. Певица возобновила турне несмотря на то, что была сломлена трагедией. В течение года Гранде не общалась с журналистами и приходила в себя после произошедшего.