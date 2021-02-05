Билли Айлиш рассказала, где придумала детали для клипа на Therefore I Am

«Мы потратили целый день, ломая голову, чтобы придумать идею для клипа и никто не знал, что нужно делать. [В какой-то момент] мы сидели в Starbucks и решили „А что, если снять это в торговом центре?“» — ударилась в воспоминания Айлиш.

Клип сняли на iPhone матери певицы. Творческий процесс прошел в торговом центре Glendale Galleria в Калифорнии во время карантина на фоне пандемии.

Музыкальная исполнительница несколько раз приходила в торговый центр перед съемками и рассказывала команде, каким видит будущий клип. Айлиш сама выступила сценаристом и режиссером. Мужской голос, который кричит на певицу в конце видео, принадлежит ее личному охраннику.

Песню Therefore I Am и клип к треку показали в середине ноября 2020 года. С тех пор ролик набрал более 121 миллиона просмотров на YouTube.

До этого Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннеса-2021. В ней она числится как самый молодой артист, выигравший «большую четверку» премии Грэмми, обладатель самого транслируемого альбома на Spotify и как самый молодой человек, подготовивший саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде.