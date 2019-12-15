Билли Айлиш рассказала, что думает о правилах и запретах

Юная звезда считает, что ей повезло, поскольку они принадлежит к тому поколению, которое может нарушать любые правила. И это настоящее безумие, убеждена Билли.

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Когда певица думает про музыкантов, которые выросли в то время, когда «надо было выбрать только один жанр и выглядеть всегда одинаково», то ей становится грустно. Им это было было мучительно, особенно для тем, кто жаждал перемен.

«Честно говоря, я считаю, что сейчас нет ничего такого, что было бы категорически запрещено», — сказала певица.

Айлиш поделилась воспоминаниями о времени, когда очень переживала о собственном будущем. Она добавила: никогда не думала, что к ней будут относиться как к идолу.

Главная причина в том, что она девушка. По ее словам, из-за этого люди могли не посчитать ее «крутой или интересной», а просто решили бы, что она самая обычная и посредственная.