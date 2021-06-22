Билли Айлиш пришлось оправдываться после обвинений в расизме

Певица Билли Айлиш извинилась после того, как поклонники обвинили ее в расизме. Это произошло из-за давнего видео с певицей, опубликованного в Сети, написали News.ru.

На видео, о котором идет речь, певица подпевает песне, в которой звучит уничижительный термин, используемый в США для обозначения представителей азиатского сообщества. После появления видео поклонники поспешили обвинить певицу в расизме. Их не остановило то, что на момент записи Билли Айлиш было 13 или 14 лет. Певица пояснила, что в то время она даже не знала, что обозначает это слово.

«Я потрясена и смущена, хочу опровергнуть то, что когда-либо произносила специально это слово. Эта песня была единственным разом, когда я когда-либо слышала это слово, так как никто из моей семьи никогда не использовал его рядом со мной», — написала 19-летняя певица у себя в Instagram.