Билли Айлиш представила свой логотип для Олимпиады-2028

Американская певица Билли Айлиш представила свой дизайн логотипа Олимпийских игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Айлиш предложила написать курсивом букву «A» в аббревиатуре LA и выполнить ее в лаймовом оттенке зеленого.

Айлиш родилась и выросла в Лос-Анджелесе, именно поэтому она присоединилась к проекту.

Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игры. Олимпиада-2028 пройдет с 21 июля по 6 августа 2028 года.

Организаторы летних главных спортивных соревнований представили официальный логотип 1 сентября в штате Калифорния. На нем изображены буквы LA — аббревиатура города — и число 28. Продюсеры предложили атлетам, художникам и лидерам сообществ Лос-Анджелеса создать свои версии эмблемы, взяв за основу их вариант.