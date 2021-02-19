Билли Айлиш пожаловалась, что ей угрожает сумасшедший

Певица Билли Айлиш обратилась в суд, чтобы ей помогли защититься от мужчины, который ее преследует. Об этом сообщило издание iReactor со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, сталкером оказался 23-летний Джон Хирл, который называет себя Адамом Люцифером. Айлиш рассказала, что он преследует ее уже полгода и периодически паркуется неподалеку от ее дома.

«Когда я выхожу из машины, я слышу, как Хирл разговаривает сам с собой зловещим голосом, что еще больше усиливает мою тревогу. Недавно он жестом показал, как перерезает мне горло», — рассказала певица.