Билли Айлиш пообещала бесплатные билеты на свои концерты

Американская певица Билли Айлиш пообещала предоставить бесплатные билеты на свой концерт. Проходки получат те поклонники, которые примут участие в экологической акции.

Примкнувшая к рядам экозащитников исполнительниц решила и поклонников стимулировать к защите природы. В своем Twitter она объявила, что на ее концерты бесплатно попадут те, кто примет участие в экологической акции, посвященной борьбе с изменением климата.

По словам певицы, она приняла решение заключить творческий союз с организацией Global Citizen, чтобы поклонники могли получить бесплатные билеты на концерты в рамках ее мирового тура Where Do We Go?. Кроме того, активисты во всем мире так смогут приложить руку к решению проблем загрязнения окружающей среды и глобального потепления.

Певица напомнила, что подробности акции можно узнать на сайте Global Citizen. Ранее Айлиш назвали одной из самых «опасных» знаменитостей: поисковые запросы по ее имени могут привести на сайты, которые заражают портативные устройства вирусом.