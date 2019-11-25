Билли Айлиш получила премию The American Music Awards

В США проходит премия телеканала ABC The American Music Awards-2019, и первую номинацию «Любимый артист — альтернативный рок» забрала любимица публики Билли Айлиш.

Вручал награду девушке голливудский актер, исполнитель роли Черная Пантера в кинофраншизе Marvel Чедвик Боузман.

25-летняя певица Холзи получила статуэтку в категории «Любимая песня — Поп / Рок». Тейлор Свифт выиграла в номинации «Любимый альбом Поп / Рок».

Обладательница именной звезды на Аллее Славы Кэрри Андервуд по мнению американцев достойна награды за «Лучший альбом страны». Ну, а статуэтка «Сотрудничество года» ушла к паре Шона Мендеса и Камилы Кабельо.

The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми». В отличие от «Грэмми», где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.