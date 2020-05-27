Билли Айлиш поделилась с пользователями короткометражкой о своем теле

Фильм появился на YouTube-канале артистки. Сейчас на него подписаны более 30 миллионов пользователей.

Предполагалось, что поклонники знаменитости увидят видеозапись во время ее выступлений. Однако концертный тур пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Ролик успели показать лишь в Майами.

Айлиш обратила внимание на унижения из-за тела и внешнего вида.

«Если я ношу удобное, я не женщина. Если сбрасываю слои одежды — я шлюха. Вы не видели моего тела, но все-таки судите и судите меня за него. Почему?» — заявила певица в фильме.

В кадре артистка снимает с себя одежду и остается в нижнем белье.

«Ваше мнение — не моя ответственность», — заключила звезда.