    27 мая 2020, 14:44

    Билли Айлиш поделилась с пользователями короткометражкой о своем теле

    Ольга Ситникова

    Американская певица и автор песен Билли Айлиш опубликовала короткометражный фильм об отношении к собственному телу. Видеоролик получил название «Не моя ответственность». Об этом сообщила «Газета.ru».

    Фильм появился на YouTube-канале артистки. Сейчас на него подписаны более 30 миллионов пользователей.

    Предполагалось, что поклонники знаменитости увидят видеозапись во время ее выступлений. Однако концертный тур пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Ролик успели показать лишь в Майами.

    Айлиш обратила внимание на унижения из-за тела и внешнего вида.

    «Если я ношу удобное, я не женщина. Если сбрасываю слои одежды — я шлюха. Вы не видели моего тела, но все-таки судите и судите меня за него. Почему?» — заявила певица в фильме.

    В кадре артистка снимает с себя одежду и остается в нижнем белье.

    «Ваше мнение — не моя ответственность», — заключила звезда.