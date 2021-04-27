Билли Айлиш поделилась с фанатами превью своего нового клипа

Певица и многократная лауреатка Грэмми Билли Айлиш поделилась со своими фанатами превью к еще не вышедшему клипу. Фрагмент будущей видеоработы опубликовали в личном Instagram исполнительницы.

«Счастливее, чем когда-либо», — прокомментировала Айлиш 15-ти секундную запись. На кадрах певица сидит в кресле пастельных тонов, стены в комнате имеют такой же оттенок. Также заметна ее обновленная прическа с белыми локонами.

Поклонники предположили, что подпись к посту в социальной сети может быть гипотетическим названием сингла или даже альбома, добавило ИА Ura.ru

«Новая эра», — написал один из комментаторов, возможно, отметив кардинальные изменения внешнего образа певицы.