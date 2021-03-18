Билли Айлиш перекрасилась в блондинку

Американская певица Билли Айлиш сменила имидж — теперь она блондинка. Новый цвет волос она показала в ролике в Instagram.

Видео собрало более 20 миллионов просмотров.

Следом звезда выложила портретную фотографию, под которой поклонники поставили свыше 18 миллионов сердечек.

«Ущипните меня», — подписала пост Айлиш.

Поклонники оценили новый образ певицы, отметила газета «Известия». До этого американка ходила с черно-салатовым цветом волос.

Ранее певица удостоилась премии «Грэмми» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию No Time to Die — саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде. Это первый случай в истории премии, когда жюри отметило музыку к еще не вышедшей кинокартине.