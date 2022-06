Билли Айлиш неоднозначно отреагировала на протянутый ей на концерте украинский флаг

Исполнительница Билли Айлиш во время своего концерта в немецком городе Бонне исполнила песню, держа в руках флаг Украины. По информации из соцсетей, которой поделилось издание «Канобу», символ страны протянула украинская певица Джерри Хейл. Однако дальше Айлиш то ли поцеловала флаг, то ли вытерла им лицо — на видео, которое распространилось в интернете, не совсем понятно.

Взяв протянутый флаг во время исполнения композиции I donʼt know, I just wish I wasnʼt breathing, Билли Айлиш два раза поднесла его к лицу. Мнения пользователей соцсетей разделились: одни считают, что она поцеловала флаг, другие утверждают, что движение было быстрым и небрежным и она могла просто вытереть им пот с лица. Судя по всему, в зале было действительно душно: по данным «Газеты.ru», на том же концерте Айлиш фанатка в первом ряду потеряла сознание. Певица прервала исполнение песни и позвала сотрудников площадки, а поклонников попросила «глубоко дышать и пить воду».

Акустический концерт Билли Айлиш дала перед началом своего европейского тура. Зал был рассчитан на 1900 слушателей.