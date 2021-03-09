Билли Айлиш и Тейлор Свифт выступят на церемонии вручения «Грэмми»

Названы артисты, которые будут выступать на церемонии вручения «Грэмми». В список включены Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Об этом сообщило РИА ФАН.

Церемония пройдет 14 марта. До этого ее много раз переносили из-за эпидемической ситуации.

Также на мероприятии выступят Cardi B и Дуа Липа, южнокорейский бойбэнд BTS, Гарри Стайлс, Миранда Ламберт и другие. Кроме артистов и номинантов будет присутствовать лишь небольшое количество гостей.

В этом году на премии «Грэмми» ни в одной номинации не было The Weeknd. При этом певец выпустил новый альбом, а песня Blinding Lights лидировала в чартах. В итоге исполнитель обвинил организаторов в коррупции.

Певец отметил, что процесс выбора кандидатов на премии является секретным. Кроме того, публично не раскрываются личности людей в комитетах, которые выбирают номинантов.

«Мы понимаем, что The Weeknd разочарован тем, что не был номинирован. Я был удивлен и могу понять, что он чувствует. Его музыка в этом году была превосходной, а его вклад в музыкальное сообщество и мир в целом достоин всеобщего восхищения», — заявил президент «Грэмми» Харви Мэйсон — младший.